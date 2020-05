Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 28 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 28 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dal 18 al 24 maggio 2020

LEONE

La Luna nel segno aumenta la voglia di amare, ha un impatto positivo sulla tua vita sentimentale. Recupero sul lavoro, ciò che si era fermato ora può ripartire.

VERGINE

Il tuo e’ un segno forte, ma voglio capire che cosa e’ capitato tra venerdi e domenica scorsi. Se ricordi, infatti, tra il 23 e il 24 avevo previsto tensione, dispute e malintesi! Chi ha discusso nell’ultimo fine settimana ora deve cercare di fare un passo avanti e dimenticare quello che e’ accaduto.

BILANCIA

Certe tensioni che provi da tempo nel corso dei prossimi giorni potranno essere finalmente superati e questo potrà accadere solo se farai un passo verso le persone che ami.

SCORPIONE

Lenta ripresa per lo Scorpione, non riuscite ancora a gestire tutto come vorreste, specialmente in campo sentimentale, ma non è forzando che otterrete l’amore dei sogni.