Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 1 giugno 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 1 giugno 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Questo mese servirà a capire se le coppie sono durature oppure no. Il lavoro è incerto e potrebbe portare qualche difficoltà. Avanza le richieste che hai in testa, ma ricorda che qualcosa potrebbe avere bisogno di revisione in futuro.



CAPRICORNO

So che tu agisci lentamente, in maniera molto ponderata, pero’ ricordo che questo e’ un anno importante, perche’ avere Giove e Saturno in posizione dominante significa fare scelte che non avevi mai fatto prima.



ACQUARIO

Non è un caso se ti senti un po già di corda. Questo è quello che può essere definito il classico periodo di confusione. Tu devi rimanere calmo e cercare di ritrovare il tuo equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, avvertite il bisogno di riposarvi, staccare da tutto e tutti e concedervi un po’ di relax. Ritagliatevi del tempo nel fine settimana, ma non troppo, ci sono comunque cose da fare.