Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 18 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 18 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 18 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

In amore la Luna nel segno ti aiuta, ma attenzione alle decisioni prese. Bene i rapporti con Toro e Leone, si possono fare bei progetti. Questo è un periodo agitato, hai troppe cose da fare e a cui pensare.

TORO

Con Saturno dissonante ti trovi in una condizione di attesa. E soprattutto i nati tra fine Aprile e inizio Maggio stanno vedendo che alcune questioni non sono facilmente recuperabili. Ci vuole un po’ di tempo prima di ritrovare un po’ di stabilita’: la cosa che consiglio e’ di puntare sui sentimenti, di puntare anche sulla famiglia, punti di riferimento importanti per un segno zodiacale come il tuo che vive soprattutto di amore e di cose belle!

GEMELLI

Occhio a quello che dite oggi, letteralmente. Il vostro essere sfrontati e senza peli sulla lingua rischia a volte di farvi passare dei guai. Oggi, cercate di evitare le discussioni con chiunque. Occhio anche a un po’ di stanchezza, soprattutto nella seconda metà della giornata. Prendete un po’ di tempo per voi stessi.

CANCRO

Se avete intenzione di lavorare, state attenti, potrebbe esserci qualche imprevisto. Sul lavoro in questi giorni ci sarà molto da fare, ma tieni lontano lo stress.