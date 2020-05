Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 18 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 18 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

In amore si recupera, finalmente la Luna è dalla tua parte. Attenzione ai rapporti con gli altri, ci vuole particolare impegno. Sul lavoro ci sono stati problemi quasi per tutti, ora ci sono rallentamenti.



CAPRICORNO

Ci sarà ancora spazio per le sorprese. Godetevi questa nuova giornata. Sul lavoro sarebbe meglio rimandare di un paio di giorni il possibile.



ACQUARIO

E’ sempre molto importante scendere a patti con la realtà, perchè questo segno zodiacale spesso vive come su una nuvola sospesa, non riesce a essere particolarmente concreto realista o comunque a definire meglio quello che deve fare. In più molti hanno paura di quella stessa trasgressione e rivoluzione che spesso desiderano nel tempo. Attenzione a non entrare in contraddizione: l’amore premia ma il lavoro va rivisto!



PESCI

Una persona dal passato rischia di mettere in subbuglio la vostra vita. Cosa fare? Le stelle vi consigliano molta prudenza, perché non sempre i grandi ritorni portano notizie positive. Proiettatevi al meglio sul presente e soprattutto sul vostro futuro. E state di più con la vostra famiglia.