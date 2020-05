Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 25 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 25 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Momento di recupero, peccato per la stanchezza che è tanta e si fa sentire. Ci si può finalmente dedicare agli incontri, qualche bella emozione potrebbe nascere. Bene il lavoro, potrebbe arrivare qualche buona notizia. Segui il tuo istinto.

TORO

E’ una giornata che invita alla cautela anche perchè in questi giorni ci sono state diverse discussioni. Magari sfrutta questo sabato per tendere la mano alle persone che hai ferito con i tuoi comportamenti.

GEMELLI

C’e’ ancora una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno che ti regalano una gran voglia di rimettersi in gioco, ma anche una bella emotività e una bella ironia!

CANCRO

Finalmente potete tornare a sorridere, amici del Cancro. In questo fine settimana arriveranno per voi alcune belle notizie, soprattutto in amore. Ma soprattutto approfittate del weekend per recuperare al meglio le energie: la prossima sarà un’altra settimana impegnativa.