Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 25 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 25 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

In amore non spendere il tuo tempo con persone inarrivabili, evita le situazioni troppo complicate. Sul lavoro sarebbe meglio rallentare, prenditi il tempo necessario per fare le cose.

VERGINE

Saranno stelle particolari quelle di questa giornata. Sei un po’ stanco perchè come sempre ti sei concesso nel lavoro. Fortunatamente in amore le cose vanno molto bene e questo ti aiuterà a recuperare energie fisiche e mentali.

BILANCIA

Hai tanti pianeti favorevoli e tante emozioni importanti in vista! Tra l’altro, devo dire che con questi ottimi pianeti, si puo’ pensare all’amore! Al momento parlo del lavoro come di un problema perche’ e’ vero che dal punto di vista e delle relazioni resti forte.

SCORPIONE

Siete un fascio di nervi: dal lavoro vi arriva uno stress dopo l’altro e a ciò si aggiunge anche qualche notizia non troppo positiva in famiglia. Rassegnatevi: non sarà il miglior sabato della vostra vita. Quindi, rimboccatevi le maniche e cercate di salvare il salvabile. Domenica sarete in ripresa.