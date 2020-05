Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 25 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 25 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dall’18 al 24 maggio 2020

SAGITTARIO

La Luna non è più opposta, in amore la situazione è migliore ma non sono ancora risolti tutti i problemi. Migliori i rapporti con la Bilancia, attenzione a Pesci e Vergine. In questa giornata puoi pensare a cambiamenti e novità, a come realizzarli. L’importante è riflettere bene prima di agire.



CAPRICORNO

Questa giornata alimenta buone emozioni. Per chi è alla ricerca dell’amore, potresti fare interessanti conoscenze. Per chi ha un partner potrebbe riprovare sensazioni quasi dimenticate.



ACQUARIO

Ti trovi in una condizione di trasformazione: come ho spiegato giorni fa, per la prima volta dopo tanti anni sei costretto ad una verifica di quello che stai facendo! Con Saturno che e’ entrato nel tuo segno, ora devi ordinare tutta la tua vita!

PESCI

Vi sentite sereni, soprattutto coloro tra voi che hanno interrotto una storia che li faceva soffrire. Questo sabato sarà per voi una giornata tutta da scoprire: fate attenzione a nuovi, importanti incontri. Ma allo stesso tempo siate consapevoli che è ancora troppo presto per rituffarsi in una nuova storia.