Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: CAPRICORNO

Pagina 3: ACQUARIO

Pagina 4: PESCI

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 28 settembre 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 28 settembre 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Avrete Mercurio, Venere, Sole e Luna favorevoli che vi danno una bella forza. Il Sole vi può inoltre aiutare nel rapporto con gli altri, nel caso dovete recuperare un sentimento, un’amicizia, un contatto. Tantissime emozioni.



