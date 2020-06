Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: CAPRICORNO

Pagina 3: ACQUARIO

Pagina 4: PESCI

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 8 giugno 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 8 giugno 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Devi cercare di fare un po’ d’ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Non dico che sia una situazione caotica pero’ e’ anche vero che ultimamente ci sono stati molti ripensamenti, molte tensioni. Oltretutto, ora che Saturno e’ in buon aspetto, e’ anche giusto fare una scelta che riguarda i sentimenti.



