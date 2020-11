Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 9 novembre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: TORO

Pagina 3: GEMELLI

Pagina 4: CANCRO

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 9 novembre 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 9 novembre 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

L’amore non dovrebbe conoscere ostacoli, ma per te da tempo qualcosa non va. Sul fronte lavoro, grandi rivoluzioni in vista del prossimo anno! In ogni modo, stai andando alla grande e nessuno può fermarti, ma tuttavia sarà buono controllarsi un po’. Nel 2021 arriveranno fruttuose trasformazioni!

