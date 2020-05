Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 19 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 19 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

C’è parecchia agitazione in queste giornate. Sei insoddisfatto, ma devi rimanere positivo. Per le questioni finanziarie bisogna riflettere bene prima di agire.

TORO

Non sei del tutto convinto di quello che devi o non devi fare! Pero’ ricordo che gia’ oggi avremo una situazione piu’ intrigante, e cosi anche domani. Il fatto e’ che devi stringere i tempi e probabilmente anche guadagnare qualcosa in piu’.

GEMELLI

Avete molto da fare e tanti impegni, e questo vi toglie un po’ di serenità. Per questo accusate stanchezza, anche se è domenica. Il consiglio è di rilassarvi e farvi scivolare eventuali polemiche e discussioni.

CANCRO

Quelli che hanno un’attività in proprio devono rivedere alcuni accordi. Per quanto riguarda il campo sentimentale potresti ottenere le conferme che speravi da diverso tempo.