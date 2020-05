Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 19 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 19 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

Venere e Mercurio favorevoli aumentano la tua voglia di emozioni. Il periodo è complicato, ma potrebbe presentarsi un’ottima occasione. Attenzione alle spese, sono state troppe.

VERGINE

Stai vivendo momenti di grande fatica! Ma lo sai, l’ho spiegato piu’ volte, che il tuo e’ uno dei segni che ce la fara’ prima degli altri! Quando abbiamo un oroscopo buono, con stelle amiche, anche se accadono grandi problemi come quelli che stiamo vivendo, si hanno maggiori possibilita’ di farcela.

BILANCIA

Amici della Bilancia, le stelle auspicano un rappacificamento per le coppie che hanno avuto delle discussioni. In questa fase avete molte spese e qualche problema economico, questo vi crea un po’ di ansia.

SCORPIONE

Hai grandi aspettative per il futuro e stai lavorando da diverso tempo per far si che i tuoi progetti diventino realtà. L’unico dubbio del momento sono i soldi, soprattutto se non sei convinto che un lavoro sara’ riconfermato. Nelle prossime settimane e’ probabile che ci siano dei cambiamenti di sede, di ufficio, di studio.