Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 2 giugno 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 2 giugno 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Questa prima giornata di Giugno nasce con la Luna opposta e’ la classica giornata in cui possono tornare alla mente tutte le tensioni che non sei riuscito a superare negli ultimi tempi. Pero’, la cosa buona e’ che anche i progetti che erano rimasti fermi da tempo, ora possono ripartire.

TORO

Tu sei certamente per un amore duraturo, non ti perdi in inutili incontri. Se alcune relazioni pensi che non possano cambiarvi la vita preferite andare oltre. Di certo il vostro approccio è quello giusto ma bisogna vivere anche nuove e piacevoli esperienze.

GEMELLI

L’amore è molto importante per te al momento, Venere ha un’influenza positiva. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi, un po’ di incertezza. Il luogo di lavoro potrebbe non andarti a genio.

CANCRO

Cari Cancro, negli ultimi tempi potreste aver commesso degli errori: questo ha provocato conflitti e tensioni con le persone ce vi sono vicine. Parlatevi e chiarite. Ne guadagnerete in serenità.