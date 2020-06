Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 2 giugno 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 2 giugno 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

La Luna positiva rende le emozioni più gestibili e semplici, c’è più voglia di amare. Sul lavoro si possono prendere nuove strade, iniziare qualcosa di nuovo e chiudere con le cose che ti hanno infastidito.

VERGINE

Dopo un paio di settimane veramente pesanti, ora stai cercando di ritrovare energia! Abbiamo ancora questo Marte in opposizione, ma mi auguro che questo ultimo fine settimana non abbia provocato disagi nella tua vita, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. E’ un periodo di riflessione, invece, in termini lavorativi.

BILANCIA

Il periodo più pesante tra la fine di Aprile e la fine di Maggio, è finalmente alle spalle. Il tuo quadro astrale sta per diventare decisamente positivo, magari proprio a partire da questa giornata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, un periodo per voi all’insegna delle polemiche e del nervosismo. Mantenete la calma, per non andare oltre e litigare con le persone che vi stanno vicino.