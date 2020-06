Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 2 giugno 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 2 giugno 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 2 giugno 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

In amore potrebbero esserci dubbi e incertezze, attenzione se sei diviso tra due persone. Con gli amori nati da poco devi essere prudente, non agire di impulso.



CAPRICORNO

Di solito sei uno che non perde tempo, soprattutto quando pensi che una situazione può farti tergiversare e non far raggiungere il tuo obiettivo.



ACQUARIO

Vorresti vivere in maniera piu’ serena! Per le prossime 48 ore abbiamo Luna e Saturno favorevoli: c’e’ un progetto di cambiamento stimolato anche da Urano, attivo già dall’anno scorso. Dunque, sei in procinto di cambiare, vuoi fare cose nuove, pero’ dal punto di vista economico non e’ facile fare tutto quello che hai in mente.

PESCI

Amici dei Pesci, oggi siete tra i segni che maggiormente devono risolvere questioni delicate ancora in ballo. Alcuni litigi degli ultimi giorni devono essere risolti, soprattutto in ambito lavorativo.