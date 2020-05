Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 26 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Questa giornata anticipa la settimana di chiusura del mese di Maggio: io sono convinto che rispetto a tutte le situazioni che hai vissuto di recente, qualche sbocco si sia aperto. Certo, magari un po’ limitato perché ho spiegato più volte che questo non e’ un periodo facile e che comporta grandi movimenti.

TORO

Approfitta della Luna favorevole per fare pace, per risolvere i problemi di coppia. Non rimandare! Se dei progetti di coppia si sono interrotti o hanno rallentato, ora si recupera. Non rimandare nulla sul lavoro.

GEMELLI

Questa giornata nasce un po’ a rallentatore, potrebbe portare anche al rinvio di qualche impegno già presi. Fortunatamente con il passare delle ore, soprattutto dopo pranzo, la situazione migliorerà

CANCRO

Da qualche giorno avete ricevuto un brusco stop sul lavoro. Un progetto che stavate portando avanti con entusiasmo si è arenato. Cercate però di non pensarci troppo e di passare del tempo in totale relax con gli amici.