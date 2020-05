Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

By

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 26 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dall’18 al 24 maggio 2020

SAGITTARIO

I single potrebbero buttarsi tra le braccia di qualcuno senza pensarci troppo per ricevere un po’ d’amore. Le coppie potrebbero avere qualche difficoltà. Sul lavoro è una giornata complicata, non tutto va come vorresti.



CAPRICORNO

Devi cercare di risolvere un piccolo problema con te stesso: il fatto che in queste prime 48 ore della settimana la Luna sia opposta, provoca dei piccoli ritardi, provoca piccole complicazioni, che pero’ saranno superate presto.



ACQUARIO

Chi ha una famiglia chi ha dei figli nel corso delle ultime settimane ha vissuto un po’ di tensione, domani ritroverà la serenità. Con Sole, Mercurio e Venere intriganti, e’ probabile che in questo momento possa arrivare una proposta. Ci sono buone stelle in vista anche per il futuro, ma l’amore puo’ vincere ogni sfida!

PESCI

Continua il trend positivo per voi dei Pesci: sul lavoro avete ricevuto grandi gratificazioni nella settimana appena passata, e anche in amore – dopo questo sabato sera scatenato – non potete lamentarvi. Il vostro obiettivo, però, è di non rovinare tutto ancora una volta.