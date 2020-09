Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: VERGINE

Pagina 3: BILANCIA

Pagina 4: SCORPIONE

Oroscopo Paolo Fox oggi, martedì 29 settembre 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, martedì 29 settembre 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

Incontri fortunati per quanto riguarda l’amore. Sei carico e pieno di energie. Sul fronte lavoro, invece, fai attenzione agli incontri di queste ore: possono essere importanti per il futuro. Chi vuole aprire un’attività in proprio o creare un suo staff potrebbe avere un pò di problemi. Meglio non prendere decisioni affrettate.

