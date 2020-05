Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 13 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Luna e Venere sono nel senso: grazie a ciò vi attende un mercoledì interessante. A lavoro hai qualche problema da risolvere, forse avrete bisogno di un avvocato. L’amore, per fortuna, va meglio. Anche per i single le cose sono migliorate, presto un nuovo incontro.

TORO

Momento interessante per i sentimenti: ti senti piuttosto sicuro di ciò che provi. Il lavoro crea agitazione, forse devi prendere una decisione difficile o cambiare qualcosa.

GEMELLI

Nelle ultime giornate non sono state per niente semplici da gestire. Hai avuto tantissimi impegni e molte difficoltà, questo ti ha creato una certa tensione e anche un po’ di nervosismo.

CANCRO

In queste 24 ore senti particolarmente la Luna in opposizione, ma il fatto che Saturno non sia piu’ contrario indica che a breve avrai una situazione astrologica migliore.