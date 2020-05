Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Questa giornata comporta ancora qualche momento di agitazione, anche se il tuo quadro astrale è decisamente positivo. Quelli che hanno già vissuto una storia importante ad inizio maggio possono sperare in un futuro ancora più roseo.

TORO

La Luna nel segno ti aiuta in amore, bene anche i progetti per il futuro. Bene gli incontri. Cerca di rimanere positivo, le cose continuano a migliorare.

GEMELLI

Siete usciti fuori da una settimana, quella passata, veramente molto agitata. C’e’ chi ha dato in escandescenze, chi si e’ dovuto arrabbiare molto. Ma per fortuna questa nuova settimana porta una bella energia, soprattutto fra tra venerdi 15 e domenica 17.

CANCRO

La settimana si apre all’insegna di piccole tensioni da superare. E’ probabile che se lavori a stretto contatto con altre persone, soci e collaboratori, ci sia un disagio, che deve essere debellato al più tardi entro la fine dell’anno. Stai pensando che in certi ambienti non ci vuoi più stare! Però, come si dice, necessità fa virtù!