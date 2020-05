Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

Si apre una giornata interessante, le stelle sono decisamente positive per te. Giove è in ottimo aspetto e ti dona grande forza che potresti mettere in campo sia sul lavoro che in campo sentimentale.

VERGINE

Non rovinare un rapporto per un periodo no, cerca di non prendere tutto sul personale. Oggi ci si può comprendere meglio. Marte opposto potrebbe dare problemi sul lavoro e ritardi, ma Giove favorevole ci invita a continuare.

BILANCIA

Ti trovi in una condizione di forza in un periodo che permette anche sviluppi importanti che possono riguardare i sentimenti! Anzi, proprio l’amore riesce a dare qualche emozione in piu’: assieme a Gemelli e Leone sei tra i segni che possono riprendere quota, che possono vivere una situazione di grande energia.

SCORPIONE

E’ una settimana che ti favorisce, specie se intendi finalmente chiarire qualcosa che non va. Ultimamente, infatti, sei stato oggetto di parecchie opposizioni planetarie che potrebbero aver portato diverse perplessità nell’ambito del lavoro ma anche in amore; sei vittima di qualche ripensamento. Ora non è che le cose si sistemano dall’oggi al domani, ma in questo lunedì parti con una certa energia in più, e quindi tutto quello che poteva farti male fino a qualche giorno fa, ora ti disturba meno.