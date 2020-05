Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

E’ una giornata che ti favorisce quella che è appena iniziata, specie se intendi finalmente di chiarire le cose in campo sentimentale. E’ giunto il momento di esporti e non te ne pentirai.



CAPRICORNO

La Luna e favorevole e ha anche un atteggiamento positivo nei confronti dell’amore, molto bene! Se sei solo, i tuoi sentimenti potrebbero essere risvegliati. Sul lavoro potresti dover prendere decisioni importanti.



ACQUARIO

Periodo un po’ particolare! Queste sono stelle non troppo tranquille per il lavoro, dove bisogna affrontare qualche cambiamento e magari non ci sara’ piu’ la stessa mansione, lo stesso ruolo, lo stesso orario.

PESCI

Si apre una stagione di profonda riflessione! Queste non sono certe giornate facili, specialmente per quelli che devono concludere un accordo, che devono firmare un contratto. E’ probabile che ci sia una forte tensione: c’è chi è indeciso se continuare o no un lavoro, oppure aspetta una risposta che non arriva mai, e che comunque sarà difficile ottenere prima di venerdì.