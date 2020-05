Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 27 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Tu sei un amante della libertà e anche dei grandi spazi. Sfrutta questa giornata per prenderti i tuoi spazi e goditi la tua grande voglia di fare.



CAPRICORNO

L’amore è in miglioramento, le cose andranno meglio nel weekend. Bene i nuovi incontri, potrebbero essere importanti. Sul lavoro cerca di non ingigantire la situazione e di non disperarti, inizia già una buona fase di recupero.



ACQUARIO

Vuoi finalmente esternare quell’indole rivoluzionaria che da sempre contraddistingue la tua vita: stai ribollendo! E allora, come ho spiegato la settimana scorsa, ci saranno due tipi di atteggiamento: quelli che non ce la fanno perche’ hanno paura di cambiare o magari non hanno le spalle coperte e rischiano di spendere troppo e quelli che si avvicineranno a qualcosa di nuovo, perche’ sono piu’ coraggiosi e che da Agosto diranno stop a certe situazioni inutili.

PESCI

Confusione in arrivo per il vostro cuore tormentato. Cari Pesci, la sfera sentimentale non è delle migliori in questo periodo. Non siete in grado di trovare una soluzione a nessuno dei vostri problemi.