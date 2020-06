Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 3 giugno 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Bisogna fare molta attenzione ai problemi che si presentano in questa giornale, ci vuole cautela. Sei in attesa di una chiamata, ma potresti dover aspettare ancora qualche mese. Oggi sei molto stanco. Attenzione alle finanze, non spendere troppo.

TORO

Devi cercare di organizzare al piu’ presto tutto quello che desideri fare, perche’ questa prima parte della settimana potrebbe essere anche un po’ nervosa. Sappiamo che Saturno dissonante rallenta i tuoi progetti, ma non li blocca!

GEMELLI

Giornata molto interessante perchè il sole entra nel tuo segno. Più in generale, Giugno è il tuo mese e ti potrà regalare grandi soddisfazioni. Le tue idee pian piano prenderanno forma e riuscirai a toglierti grandi soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, per voi queste sono state davvero settimane difficili. Siete un po’ giù di morale, ma non temete. Dall’estate in particolare ci saranno novità sia a livello lavorativo che nella vita privata. Giornate di tensione nei rapporti con gli altri. Abbiate cautela.