Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 16 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Oggi sei stanco e ti agiti facilmente. Se nella coppia c’è stato un momento di crisi, ora bisogna fare molta attenzione. Sul lavoro devi gestire le cose da fare con calma, anche se sono molte.



CAPRICORNO

In questi giorni non solo hai una grande grinta, ma potresti anche pensare che qualcosa stia cambiando! E’ vero, abbiamo tutti passato un periodo difficile, ma a volte proprio i periodi piu’ complessi ci danno l’opportunita’ di tagliare il superfluo: se una pianta e’ malata, il piu’ delle volte la si taglia quasi a zero per permettere una ricrescita sana!



ACQUARIO

In questa seconda parte di Maggio devi proteggere l’amore. Se hai una storia che si trascina da tempo è giunto il momento di prendere una decisione o di dare nuovo impulso alla stessa. Per chi cerca il partner domani potrebbe fare incontri felici.



PESCI

Nel segno Marte indica che sta tornando un po’ di agitazione, ma un certo punto di vista e’ anche positivo perche’ ti permette di reagire: a volte quando ricevi un’offesa, quando qualcuno ti fa del male, li per li non trovi le parole giuste per rispondere, rimani attonito, stupito, non ti aspetti che ci sia questa situazione di disagio!