Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 23 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 23 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 23 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Momento molto favorevole per l’amore. Ci sono nervosismo e agitazione, ma la voglia di raggiungere il tuo obiettivo è tanta. Sul lavoro arrivano novità importanti in questi ultimi giorni del mese.

TORO

C’è una grande rivoluzione in corso che si compirà entro l’estate. Gli unici che potrebbero non avere miglioramenti sono quelli che danno tutto per scontato oppure che hanno un’esagerata paura di cambiare.

GEMELLI

Vorreste, dopo un po’ di attesa, mandare avanti un progetto. State cercando di risolvere alcune questioni legali. In questa settimana potete arrivare a una mediazione, bisogna chiarire e parlare. A partire dal prossimo autunno vedrete dei miglioramenti. Chi è solo dovrebbe cercare un partner, a volte l’amore aiuta a superare gli ostacoli dando più capacità ed energia.

CANCRO

Hai bisogno di un po’ di coraggio! Sappiamo che solitamente non chiedi mai niente, e sappiamo che sei fra i segni cercano negli altri solidarietà senza pretendere nulla in cambio: se ultimamente ti sembra di avere dato più di quello che hai ricevuto, e’ normale che tu sia persino un po’ arrabbiato.