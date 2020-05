Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 23 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 23 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Oggi non strafare, non tutto è semplice. Fai attenzione ai rapporti con gli altri, specialmente con famiglia e partner. Sul lavoro potresti perdere la pazienza, c’è qualcosa che non va e le persone intorno a te potrebbero non essere d’aiuto.



CAPRICORNO

Chi di voi nel mese passato ha toccato il fondo, ora fortunatamente sta risalendo. Avete grande capacità di dimenticare il passato, magari un trauma o qualsiasi problema e trovate le soluzioni con molta calma calma dentro di voi. Comunque sia, fate male ad isolarvi. Si ha sempre bisogno degli altri e di qualcuno con cui ragionare.



ACQUARIO

Attenzioni alle trasgressioni, in particolare per quanto concerne quelle relazioni che sai che non portano da nessuna parte e non ti porteranno a costruire nulla, potrebbero farti più male che bene.

PESCI

In questo fine settimana la tua pazienza sarà messa a dura prova: sarà facile discutere, sarà facile mettersi contro una persona. Potresti essere anche in dubbio su cosa fare nell’ambito del lavoro: tu chiedi certezze ma chiedi anche dei cambiamenti!