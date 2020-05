Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 30 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 30 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEONE

Gli incontri potrebbero essere molto interessanti. In amore lasciati andare, non puoi tenere sempre tutto sotto controllo. Non remare contro le stelle mettendoti in situazioni complicate. Sul lavoro bene per chi sta affrontando delle novità.

VERGINE

Non ci sono le ostilità che hanno caratterizzato queste settimane. Questo significa che sul lavoro potresti avere i risultati che speri.

BILANCIA

Oggi passerai un bel po’ di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, tanti progetti a lungo termine potrebbero cozzare l’uno contro l’altro. Tenete la testa sulle spalle e non fatela volteggiare troppo tra le nuvole o rischiate di perdervi.