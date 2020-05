Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 15 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 15 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

E’ vero che, oltre all’amore, nella vita abbiamo anche bisogno di lavorare! Ed al momento e’ proprio questo il problema. Dovrai difenderti da un’accusa. In amore, chi non ha una storia ora sente di avere piu’ volonta’ di cercarla.

TORO

Gli influssi di Marte faranno sì che riusciate a mostrarvi più passionali a chi magari in passato aveva pensato che foste un po’ noiosi. Sul lavoro riparti piano piano, ma è probabile che dovrai accettare qualche piccolo cambiamento.

GEMELLI

Cerca di tenere a bada lamentele e discussioni, sono ore complicate in cui ti senti un po’ stranito. In questo momento sono molte le preoccupazioni, sei stressato.

CANCRO

Le relazioni con qualche problema potrebbero sfruttare questo momento per risolvere la crisi. Momento buono per i single che potrebbe buttarsi in qualche nuova avventura sentimentale. Spinta giusta anche a lavoro. Non spendete troppi soldi.