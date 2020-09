Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: CAPRICORNO

Pagina 3: ACQUARIO

Pagina 4: PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 18 settembre 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 18 settembre 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani non avrete difficoltà a trovare l’amore con le stelle e la Luna favorevoli. Sul fronte lavoro qualcuno vi chiederà di sostituire una persona. Riuscirete comunque ad essere positivi e a fare le cose che amate fare.



