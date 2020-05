Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 22 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 22 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Tra l’altro, bisogna ricordare che il tuo e’ un segno che tra venerdì e domenica potrà avere molto di più in campo amoroso. In questo periodo c’e’ chi e’ molto innamorato e chi comunque vorrebbe innamorarsi. Quindi, ora più che mai, non solo sara’ importante sviluppare nuovi progetti di famiglia ma anche nuovi progetti per il cuore, per i sentimenti!

TORO

In amore vai avanti con i progetti fatti con il partner, non li accantonare. Cerca di evitare problemi e discussioni. Sul lavoro c’è stanchezza, il periodo difficile è ancora in parte da superare.

GEMELLI

Se siete alla ricerca dell’amore, potreste scegliere questa come la giornata per avviare la caccia. Periodo ideale per rinfrescare un amore passato o che tarda a sbocciare.

CANCRO

Questo mese è iniziato in maniera un po’ confusa in particolare in ambito sentimentale. Ci sono state delle recriminazioni su alcuni tuoi atteggiamenti. Il consiglio è quello di sfruttare la giornata di domani per fare un passo verso il tuo partner.