Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 22 maggio 2020: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 22 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 22 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

In amore c’è una Luna difficile, non tutto potrebbe andare come vorresti. Attenzione alle finanze e le possessioni, ultimamente ci sono troppe spese. Nel lavoro non rischiare troppo.

VERGINE

Giorni fa ho spiegato che stai passando una settimana al rallentatore! Questo non incide naturalmente sull’esito molto positivo di questo 2020, solo che anche in un anno molto importante possono esserci settimane difficili. E forse questa e’ la settimana della resa dei conti, in cui affronterei finalmente una persona che ti ha trattato male.

BILANCIA

Questa sarà una giornata positiva per chi ha dei progetti che riguardano anche il proprio nido. I più giovani potrebbero pensare di spiccare il volo e allontanarsi verso l’indipendenza, mentre chi ha già un tetto sulla testa ha in mente alcuni cambiamenti che mettono di buonumore.

SCORPIONE

Ultimamente hai vissuto un momento di grande difficoltà. C’è un cambiamento che riguarda la tua vita professionale che può riguardare un ufficio, il luogo dove devi operare o il grado da ricoprire. Ma come sempre riuscirai ad adattarti nel migliore dei modi.