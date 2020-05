Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 22 maggio 2020: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 22 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 22 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Le coppie che stanno avendo dei problemi ora devono fare particolarmente attenzione. Oggi ci vuole cautela, tieni a bada il nervosismo. Le preoccupazioni sono molte, ma oggi un qualche problema riesci a risolverlo.



CAPRICORNO

In questa giornata riveli una grande voglia di fare e devo dire anche una bella stabilita’. Sai che questa e’ una settimana partita in maniera pesante: lunedì e martedì sono state giornate veramente difficili, ma questo weekend in arrivo riporta molta energia.



ACQUARIO

Attenzione al lavoro quest’oggi, di recente ci sono stati dei cambiamenti che ancora non riuscite a metabolizzare. Troppe spese e complicazioni inattese vi hanno mandato nel pallone: siate cauti.

PESCI

Sono giornate un po’ conflittuali per te. In questo momento le persone di questo segno si sentono fuori gioco e sentono di non avere le giuste garanzie per il futuro ma la voglia di mettersi in gioco è troppo forte.