Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 29 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 29 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Questa giornata va sfruttata per chiarire. Se in coppia ci sono problemi, bisogna cercare di risolverli il prima possibile. Bene per i progetti di coppia. A lavoro qualcosa non va.

TORO

In questa giornata c’è una Luna un po’ particolare che porta un po’ di stanchezza ma stai tranquillo che ben presto recupererai le energie spese.

GEMELLI

Per te e’ molto importante ritrovare il nucleo familiare e cercare di mantenerlo saldo! Perchè sono talmente tante le evoluzioni che ci saranno, anche dal punto di vista della vita pratica e professionale, che la situazione familiare potrebbe diventare più difficile da sostenere.

CANCRO

Si prospettano giornate pesanti per voi. Cari Cancro, siete d’indole polemica e questo difetto si accentuerà nel corso della giornata creando un problema dopo l’altro.