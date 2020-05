Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 29 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 29 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

La Luna si trova nel tuo segno: e’ una giornata piuttosto interessante soprattutto nei rapporti con Vergine, Cancro e Leone. Hai voglia di fare dei grandi progetti: pero’ attenzione al portafogli, perche’ manca la sostanza!

VERGINE

La Luna è interessante e presto sarà nel tuo segno. Negli ultimi mesi hai affrontato molti cambiamenti, ti sei liberato di situazioni inutili. Sul lavoro bisogna ricominciare, potresti dover fare una scelta.

BILANCIA

Se la prima parte del mese è stata carica di sentimenti, adesso ne state pagando le conseguenze. Lo stress è aumentato e il lavoro non vi ha di certo aiutato a gestire meglio le vostre emozioni.

SCORPIONE

Non tutto è chiare nella tua vita. In questi giorni vivi qualche titubanza in più, soprattutto perchè c’è qualcuno che sta cercando di metterti in difficoltà, tu non farti irretire ed innervosire.