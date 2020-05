Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 29 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 29 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Oggi ti spazientisci facilmente. In questo momento non cerchi storie complicate o impegnative, preferisci le avventure. Sul lavoro potrebbero esserci problemi o cambiamenti indesiderati.



CAPRICORNO

Giornate ferventi, giornate potenti queste del fine settimana! In queste ore si puo’ anche alimentare qualche dissenso, pero’ poi alla fine si trova una buona parola per tutti. E soprattutto, questo e’ un momento importante anche per cercare di risolvere qualche problema personale.



ACQUARIO

E’ probabile che per non discutere per non metterti contro il partner in questi giorni manderai giù bocconi amari. Passato questo momento di difficoltà, però, devi mettere in chiaro le cose e prenderti i tuoi spazi.

PESCI

Attenzione alle spese, perché potrebbero essere motivo di conflitto con i vostri cari. Non sbilanciatevi troppo. Avere Venere e Marte in aspetto un particolare rivela che in famiglia c’e’ sempre da fare, c’e’ sempre qualche ‘guasto’, qualche situazione da riparare!