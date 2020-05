Ecco le previsioni astrali settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, per la settimana dal 18 al 24 maggio 2020.

Cosa ci riserveranno gli astri per i primi giorni del nuovo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali settimanali dal 18 al 24 maggio 2020 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

La settimana che si sta per aprire sarà per voi all’insegna della positività e dell’energia oltre che della creatività. Sarà quindi il momento giusto per rispolverare una vecchia passione. Da lunedì inoltre potrete rivedere gli amici all’interno del territorio regionale e anche il partner se vi è stato lontano.

TORO

I single potrebbero fare degli incontri interessanti, ma potrebbero avere un atteggiamento intollerante dovuto a esperienze passate. Non devi farti condizionare da ciò che è stato, guarda avanti. Attenzione alle discussioni nelle coppie. E’ possibile fare progetti interessanti per l’estate. Per quanto riguarda il lavoro bisogna fare scelte importanti. Probabili buone notizie a partire da metà settimana.

GEMELLI

Settimana buona, anche se dovresti evitare di fare troppe cose insieme e ritagliare per te qualche momento di relax. Il periodo è ideale per l’amore. Certo, le coppie in crisi non superano di colpo le loro difficoltà. Anzi, uno di due potrebbe avere la testa altrove (vuoi per altri progetti o vuoi per un’altra persona). Da sabato qualche possibilità in più con la Luna nel segno. Settimana buona anche per il lavoro.

CANCRO

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che questa settimana dovrete riprendervi i vostri spazi quindi il consiglio è quello di dedicare meno tempo agli altri e alla famiglia e di prendervi un momento per voi stessi.

LEONE

Settimana piena di passione, in cui i single potrebbero trovarsi in una relazione iniziata quasi per gioco. Chi è già in coppia non deve perdere la pazienza né discutere, specie se per questioni economiche. Meglio fare progetti per il futuro. Sul lavoro fai solo il necessario, perché potresti dover cambiare tutto a breve, magari perché sei tu che hai voglia di rivoluzionare la tua vita. i giorni migliori per ottenere risposte sono lunedì e martedì.

VERGINE

Il tuo oroscopo parla sempre di difficoltà sentimentali, dovute a delle lontananze fisiche o psicologiche che ci sono state tra te e il partner. Dal punto di vista professionale avverti un certo nervosismo dovuto a delle risposte che attendevi e che non sono giunte. Se devi portare avanti un progetto fallo nella parte centrale della settimana, ma ricorda che si deve anche riposare e tu non lo fai da un po’ di tempo.

BILANCIA

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che sarà una settimana impegnativa quella che sta per iniziare soprattutto in amore. Con il partner avete infatti necessità di chiarire e forse riuscirete a risolvere anche i piccoli litigi.

SCORPIONE

In questi giorni sei molto passionale, specie se vivi un rapporto non ufficiale. Cerca però di fare attenzione alla gelosia. Se sei in coppia e c’è stata una crisi, puoi tentare una rappacificazione. Segui le emozioni, i giorni migliori saranno quelli del weekend. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci state delle discussioni, ma adesso si può recuperare. Attenzione solo alla giornata di martedì, può esserci un po’ di nervosismo.

SAGITTARIO

Hai dovuto rinunciare ad alcune opportunità, ma non temere: presto potrai rifarti. Il fatto è che si parla sempre di progetti però, per adesso, non c’è ancora nulla di concreto all’orizzonte. Venere è contraria è questo indica ancora difficoltà in amore. Non prendere decisioni affrettate: potresti mandare a rotoli una storia solo per la monotonia delle ultime settimane.

CAPRICORNO

Giornate un po’ polemiche, specie a inizio settimana. Una persona del tuo passato potrebbe tornare a farsi viva, ma ricordati che non vale la pena di sprecare il tuo tempo con chi ti ha già dimostrato di non apprezzarti abbastanza. Favoriti invece i nuovi incontri, devi solo essere meno prevenuto. Chi è in coppia potrebbe avere qualche fase di nervosismo i primi giorni della settimana.Sul lavorassi riparte, possibili cambiamenti, forse anche on un piccolo sacrificio, giovedì giornata positiva per fare progetti.

ACQUARIO

Qualcosa, sul lavoro, ha iniziato a cambiare a fine marzo. Di recente la tua vita non è stata facile e ti sei anche arrabbiato. Agisci con calma e occhio alla giornata del 20, che potrebbe essere foriera di qualche disputa. Tutt’altra musica in amore. Chi è in coppia potrà fare progetti importanti per il futuro. Chi ha una storia che da tempo scricchiola, o ha qualcun altro in mente, potrebbe scappare via.

PESCI

Questa settimana dovrete risolvere delle faccende che avete rimandato nel tempo. Questioni anche dal punto di vista sentimentale, il vostro partner potrebbe necessitare di una maggiore attenzione. Cercate di rendevi più disponibili e aperti al dialogo.