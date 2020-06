Ecco le previsioni astrali settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, per la settimana dal 22 al 28 giugno 2020.

Cosa ci riserveranno gli astri per i primi giorni del nuovo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali settimanali dal 22 al 28 giugno 2020 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

I single non devono essere timidi. Il cielo è agitato e non bisogna avere fretta di muoversi, soprattutto se si vuole ritrovare una persona che piace. Le coppie che hanno alle psalle un momento difficile possono riavvicinarsi. Fine settimana utile per affrontare problemi importanti. Chi è in crisi invece deve trascorrere più tempo insieme. Nel Lavoro, il novilunio fra domenica e lunedì non aiuta. I progetti più grandi procedono, ma i nati del segno si sentono fuori gioco.

TORO

Questi sette giorni saranno molto importanti per l’amore dove avrete tantissime opportunità ed avventure da vivere. Buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro dove finalmente state per superare una crisi. Il fine settimana potrebbe riservarvi delle sorprese inaspettate.

GEMELLI

Saturno ti invoglia a chiarire alcuni aspetti della tua vita, tra cui la vita sentimentale. I tradimenti, le storie parallele in questo momento sono in difficoltà per questo motivo. I problemi di coppia non sono stati cercati, risolvili con attenzione insieme al partner. Forse in questo momento vorresti qualcosa in più. Sul lavoro hai voglia di fare, di novità e di essere riconosciuto. Ci possono essere cambiamenti positivi con un po’ di impegno.

CANCRO

Sole, Luna e Mercurio saranno in buono aspetto a Marte. Queste stelle sono così potenti da coinvolgere anche chi ti sta vicino. Solo fai attenzione ai rapporti con persone molto diverse da te. Sul lavoro occhio all’opposizione di Giove, che porterà a risoluzione un problema del passato. Attenzione agli accordi o alle questioni che parlano di denaro: non fidarti troppo. Circondati di persone stabili. Evita azzardi nella giornata di domenica.

