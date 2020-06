Ecco le previsioni astrali settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio

Cosa ci riserveranno gli astri per i primi giorni del nuovo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali settimanali dal 29 giugno al 5 luglio 2020 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

Questa è la settimana giusta per ripartire in amore e cancellare le incomprensioni di coppia. Fai attenzione solo alla giornata di domenica, in cui la Luna è in opposizione, e se hai a che fare con Capricorno e Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro devi cercare di recuperare per uscire da una situazione difficile che ti ha creato molto stress. Fai attenzione al fine settimana.

TORO

Giove ti strizza l’occhio e ti aiuta in amore. Se sei innamorato e vivi in coppia allora, entro l’estate, potresti costruire qualcosa di importante. Le stelle possono aiutarti a capire cosa non va se vivi una storia difficile. Ricorda che devi dedicarti agli affetti e che le giornate di sabato e domenica saranno ottimali in questo senso. Giove e Saturno ti aiutano nelle questioni pratiche. Evita azzardi economici.

GEMELLI

State vivendo un periodo di grandi cambiamenti interiori: forse avete capito che è giunto il momento di intraprendere una convivenza. Durante la settimana una persona speciale vi dimostrerà quanto ci tiene a voi supportandovi sempre e comunque.

CANCRO

Il transito di Mercurio nel segno incita all’azione in amore. Si potrebbe dunque trovare un parziale riscatto dato che la situazione lavorativa è piena di contraddizioni: vivere un amore passionale aiuterà ad essere più positivi nei confronti di tutto.

