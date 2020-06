Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 giugno 2020

Ecco le previsioni astrali settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, per la settimana dall’ 8 al 14 giugno 2020.

Cosa ci riserveranno gli astri per i primi giorni del nuovo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali settimanali dall’8 al 14 giugno 2020 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

A partire da questa settimana inizia per voi un periodo non proprio positivo per cui preparatevi ad affrontare vari problemi. Le prossime giornate saranno contraddistinte dal malumore che andrà a rovinare l’equilibrio che avete creato nei giorni scorsi.

TORO

Se nell’ultimo periodo hai iniziato una nuova relazione, puoi proseguire tranquillamente. Non lasciare che i fallimenti e i problemi del passato condizionino il presente: lasciateli alle spalle. Se c’è stata una separazione e c’è la possibilità, questo è il momento di riconciliarsi. Anche le coppie che, nonostante le difficoltà, sono rimaste insieme ora possono recuperare. Saturno contrario rallenta l’arrivo dei risultati sperati nel lavoro.

GEMELLI

Buon recupero psicofisico, nei prossimi sette giorni, e le stelle sono complici per quanto riguarda l’amore. Ricordo che Venere sarà favorevole ancora a lungo. Puoi vivere emozioni e fare nuove conoscenze utili. Certo: non dimenticare che nulla avviene se per primo non sei tu metterti in gioco.

CANCRO

Non è facile andare d’accordo con il proprio partner perché questioni di lavoro o situazioni esterne al rapporto potrebbero diventare motivo di contrasto. Per quanto riguarda il campo lavorativo, questo è il momento delle opportunità da sfruttare dato che Mercurio transita nel segno.

