Oroscopo Paolo Fox settimanale: previsioni segno per segno dal 15 al 21 giugno 2020

Ecco le previsioni astrali settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, per la settimana dal 15 al 21 giugno 2020.

Cosa ci riserveranno gli astri per i primi giorni del nuovo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali settimanali dal 15 al 21 giugno 2020 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

Quella che sta per iniziare sarà una settimana piena di incertezze per voiche avete lasciato in sospeso varie faccende. Cercate di risolvere le questioni e soprattutto cercate di far risaltare anche il vostro punto di vista. In amore non ci sono molte novità e siete assaliti anche da qualche dubbio.

TORO

Per quanto riguarda i sentimenti serve maggiore fiducia, specie nelle relazioni nate da poco. Le cose stanno cambiando e potrebbero migliorare, dopo i ritardi dei mesi scorsi. Attenzione solo per le coppie in crisi: meglio no rivangare il passato. per quel che riguarda il lavoro è possibile che arrivi una buona notizia o un contatto. Qualche agitazione a causa del denaro.

GEMELLI

Venerdì e sabato, grazie alla Luna attiva, saranno le giornate più interessanti di tutta la settimana entrante. Venere ha iniziato un transito lunghissimo nel tuo segno e non solo ti aiuta nei sentimenti ma anche sul piano lavorativo: nei prossimi sette giorni saranno aiutate tutte quelle persone che lavorano a contatto con il pubblico, in un ambiente in cui la comunicazione fisica è imprescindibile.

CANCRO

Non sentirti male nel metterti al primo posto. Considerando come sono gli amici egocentrici, chiaramente non hanno alcun problema con loro stessi. C’è da rivedere un accordo e dovrai cercare di non tirare troppo la corda. La giornata del 21 giugno vedrà la Luna nel tuo segno, e infatti il fine settimana è il momento propizio per agire.

