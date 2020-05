Ecco le previsioni astrali settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, per la settimana dall’11 al 17 maggio 2020.

Cosa ci riserveranno gli astri per i primi giorni del nuovo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali settimanali dall’11 al 17 maggio 2020 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

La settimana che si sta aprendo per voi sarà davvero esaltante sotto vari profili. Soprattutto il prossimo fine settimana vivrete dei giorni davvero focosi per quando riguarda l’amore. Il clima lavorativo si alleggerirà già a partire da metà settimana.

TORO

Buone stelle per quanto riguarda i sentimenti. I single devono darsi da fare con le nuove conoscenze, attraverso i social, e cercare di approfondire i rapporti nati da poco, perché potrebbero avere degli sviluppi interessanti. Chi è in coppia e ha vissuto una crisi in questo mese potrebbe ritrovare l’armonia. Sul lavoro c’è la possibilità di accordi o rinnovi, finalmente si muove qualcosa dopo un periodo di fermo o di rallentamenti.

GEMELLI

Con Venere e Mercurio nel segno non devi dire no all’amore, soprattutto se c’è una persona che ti piace. Sfrutta la giornata del 13 maggio. Chi è indeciso tra due storie, tuttavia, sarà preda di problemi. Sempre grazie a Mercurio viene rilanciata la tua voglia di fare dal punto di vista professionale. Nella parte centrarle della settimana potrai avanzare una proposta. Cerca di curare anche il tuo fisico. Venerdì e sabato le giornate più nervose della prossima settimana.

CANCRO

Finalmente Saturno non è più contrario. La settimana è decisamente positiva in amore, anche se si parte sottotono nella giornata di lunedì. Ma da martedì ci sarà un bel recupero. La giornata migliore sarà quella di venerdì. Va meglio anche per le coppie consolidate, che possono risolvere vecchi problemi. Sul lavoro, grazie a Marte che diventa favorevole da mercoledì, le cose iniziano ad andare meglio.

LEONE

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che questa settimana sarete davvero molto ostinati. Vivrete dei giorni che andranno sempre più in crescendo ma avrete anche molta fatica. Grazie però alla Luna favorevole i risultati dei vostri impegni non dovrebbero tardare ad arrivare.

VERGINE

Qualche tensione di troppo, in amore, per te. Il tuo partner percepisce la tua svogliatezza, o la tua insofferenza. Forse sei geloso? O forse sei preoccupato per il lavoro e questo ti distrae? Occhio perché sarà più facile litigare. Tutt’altra musica sul lavoro, dove l’unico problema che ti può frenare un po’ saranno le spese di troppo. Sii prudente nelle giornate di sabato e domenica, che saranno quelle un po’ meno importanti della settimana.

BILANCIA

Cerca di lasciarti andare di più in amore. Venere è dalla tua parte: i giorni migliori sono mercoledì e giovedì. se ti interessa qualcuno, faglielo capire chiaramente. Anche per quel che riguarda il lavoro Venere ti favorisce. Ci saranno buoni sviluppi entro la fine del mese.

SCORPIONE

Settimana un po’ rallentata. Accumulerai stress sul lavoro e sicuramente dovrai ripensare al tuo ruolo. Magari stai anche aspettando che qualcuno (ad esempio un capo) decida le tue sorti. In amore rischi di vivere tensioni e soprattutto di riversare la tua frustrazione lavorativa sul tuo partner. Non c’è la chiarezza che vorresti. Cerca di evitare azzardi mercoledì e ricorda che sabato e domenica andrà meglio.

SAGITTARIO

Questa settimana sarete bersagliati dagli Astri contrari che vi daranno molto filo da torcere soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Cercate comunque di non dare dei giudizi affettati su chi vi circonda e aspettate il fine settimana per vederci più chiaro anche in amore.

CAPRICORNO

Cerca di essere più propositivo in amore, se sei single: se ti interessa qualcuno, fai in modo da avvicinarlo. Venerdì è la giornata migliore. Chi è in coppia può contare sul transito favorevole di Giove e, dal13 anche su Marte favorevole. Si possono prendere decisioni importanti. Attenzione solo se avete a che fare count Pesci. Per quel che riguarda il lavoro questo è un periodo di lotte, ma ci saranno riconferme e a breve potrai ripartire.

ACQUARIO

La settimana, nel complesso, è buona ma tu dovrai sempre cercare di non spendere denaro se non è strettamente necessario. Vorresti cambiare vita lavorativa, ma c’è un problema che ti affligge ed è sempre la carenza di risorse finanziarie. Pensi che col denaro che hai a disposizione potresti non farcela a cambiare vita, e dunque ti condanni a vivere come hai vissuto fino ad ora. Da giorno 13 in poi qualche buona idea o nuovo contatto. Dubbi in amore: forse non sai chi scegliere o casa il tuo cuore desideri davvero? Tu non sei superficiale nei sentimenti ma hai anche molte remore nel legarti stabilmente. Occhio agli amori paralleli.

PESCI

La settimana in arrivo la vivrete in maniera malinconica: avrete infatti un velo di nostalgia che sarà dovuto a Venere. Sarà bene provare a distogliere l’attenzione dai ricordi malinconici dedicandosi ad attività ristoratrici, come lo sport.