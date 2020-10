Il Parma sfida il Pescara nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Parma di Fabio Liverani affronta in casa il Pescara di Massimo Oddo nel Terzo turno di Coppa Italia.

RISULTATO FINALE: Parma-Pescara 3-1 (26′ e 43′ Karamoh, 69′ Adorante, 94′ Nzita)

Parma-Pescara si giocherà la sera di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 2ª in Coppa Italia fra le due squadre, è previsto per le ore 18.00.

La Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, non offrirà una copertura televisiva per la partita del Terzo turno Parma-Pescara. Per la gara del Terzo turno di Coppa Italia, Parma-Pescara, non è prevista nemmeno una copertura streaming da parte della Rai sulla piattaforma Rai Play. Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA: Colombi, Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Ricci, Cyprien, Hernani, Sohm, Nicolussi Caviglia, Adorante, Karamoh

PESCARA: Alastra, Scognamiglio, Valdifiori, Galano, Balzano, Bocchetti, Belloni, Capone, Guth, Busellato, Nzita