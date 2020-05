In merito alla notizia diffusasi circa il caso di un viaggiatore risultato positivo ad un test rapido ai controlli per Covid all’imbarco per Ischia dal porto di Pozzuoli nella serata di ieri, l’Asl Napoli Nord ha comunicato che da ulteriori esami non si tratta di un paziente Covid positivo.

Come da prassi, infatti, il viaggiatore pur essendo campano, provenendo da fuori regione, all’imbarco da Pozzuoli, è stato sottoposto al test rapido che rileva l’eventuale presenza di anticorpi al virus Covid19. Dato l’esito positivo al test, il viaggiatore, non avendo un mezzo proprio, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Pozzuoli per effettuare un tampone. L’esito del tampone ha evidenziato già nella notte la negatività del paziente al Covid19.