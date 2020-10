In attesa di conoscere l’esito dei tamponi in casa Napoli, si saprà nelle prossime ore, arrivano buone notizie per quanto riguarda Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco pare che sia risultato negativo, come riportano i colleghi di Radio Marte. Nel frattempo l’Asl di Milano prenderà una decisione sul derby nelle prossime ore dopo i sei casi di positività in casa Inter.