A metà Febbraio torna la Champions con gli ottavi di finale, dopo il sorteggio di Nyon che ha visto gli accoppiamenti per andata e ritorno degli ottavi.

Guardando alle italiane, la Juventus affronterà il Porto, mentre l’Atalanta sarà impegnata contro il Real Madrid e la Lazio contro il Bayern Monaco.

Con l’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto uno studio comparando i migliori siti di scommesse per cercare di capire quali sono le squadre favorite per vincere la Champions League.

Guardando le quote, Bayern Monaco e Manchester City sono le favorite secondo i più importanti bookmakers: i bavaresi sono quotati vincenti 3.40 mentre la squadra di Guardiola è a 4.80. Queste due sono senz’altro le squadre con più possibilità, e tra l’altro i tedeschi hanno vinto proprio l’ultima edizione della Champions.

Secondo i siti scommesse da noi ricercati per questi dati, troviamo poi il Liverpool a quota 7.00, con la squadra di Klopp che ha vinto nel 2019 e storicamente è in Europa arriva spesso in fondo, anche se in questo periodo sta attraversando un periodo difficile. Più distanti PSG, Chelsea e Barcellona, quotate rispettivamente 12.00, 13.00 e 14 volte la posta.

La Juventusè la prima italiana in questa speciale classifica, ed è a quota 14.00, esattamente come il Barcellona. Dopo aver perso punti importanti nella prima parte di campionato, i bianconeri hanno inanellato molte vittorie importanti e si sono comunque classificati primi nel loro girone, davanti nientemeno che al Barcellona.

A quota 21.00 troviamo Borussia Dortmund, Real Madrid e Atletico Madrid. Nella Liga la squadra di Simeone è prima e punta decisamente al titolo, grazie anche a un fantastico Suarez acquistato praticamente a costo zero, mentre il Real sta passando un momento molto difficile, culminato con l’esclusione dalla Coppa del Re per mano di una squadra di terza serie spagnola: la fiducia su Zidane è ai minimi storici.

LE ALTRE ITALIANE le troviamo piuttosto in fondo in questo “ranking”, visto che l’Atalanta è a quota 60.00 mentre la Lazio è quotata oltre 100 volte la posta.

Ora la parola al campo, con le prime partite dell’andata degli ottavi che si disputeranno il 16 Febbraio.