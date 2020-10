Torino-Lecce DIRETTA LIVE (1-1), Coppa Italia 20/21

Il Torino sfida il Lecce nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

E’ già tempo di Coppa Italia e il Torino di Marco Giampaolo debutta nella competizione ospitando il Lecce di Eugenio Corini nel terzo turno.

RISULTATO LIVE: Torino-Lecce 1-1 (22′ Stepinski, 39′ Lyanco)

46′ Iniziata la ripresa

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

42′ Vicino al raddoppio il Torino: Verdi dalla distanza va alla conclusione, il portiere del Lecce si allunga e devia in angolo

39′ GOL TORINO. Lyanco pareggia la contesa. Angolo di Verdi e colpo di testa in terzo tempo del centrale, che beffa il collega Rossettini.

35′ Lecce vicino al raddoppio. Pettinari trova spazio in area e calcia sul primo palo, Milinkovic-Savic chiude bene lo spazio di competenza. L’azione prosegue con un’iniziativa personale di Mancosu, ma il passaggio verso il centro è chiuso dal Torino: Lyanco smorza e il portiere serbo raccoglie la sfera.

32′ Occasione Torino. Dialogo Verdi-Linetty che apre un varco nella difesa del Lecce. La percussione dell’attaccante sbatte poi sulla chiusura di Bjorkengren, ma il rimpallo premia Bonazzoli, il cui tiro è però respinto di piede da Vigorito.

24′ Prova a reagire il Torino che trova il primo angolo con Verdi: conclusione sull’esterno rete e palla in corner

22′ GOL del Lecce: Stepinski porta in vantaggio gli ospiti

14′ Brivido per il Toro: Pettinari arriva da dietro le linee, coglie il velo di Mancosu e conquista il primo angolo del match

10′ Azione personale di Singo che arriva al cross, palla troppo lunga per gli attaccanti del Toro, la blocca Vigorito

2′ La prima conclusione è del Lecce: una girata di Stepinski da dentro l’area di rigore che termina di poco fuori

1′ Iniziato il match

Ore 13:55 Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Lecce

Fischio d’inizio alle ore 14:00: arbitra Marco Piccinini della sezione di Forlì. Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Marco Trinchieri di Milano saranno gli assistenti del fischietto emiliano. Il quarto uomo sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Non ci sarà il Var che scenderà in “campo” nelle fasi finali della competizione.

La partita di Coppa Italia, Torino-Lecce, sarà trasmessa in chiaro in diretta tv dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire Torino-Lecce anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione.

Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Torino-Lecce: FORMAZIONI UFFICIALI

Torino: Milinkovic Savic, Evangelista, Segre, Gojak, Ansaldi, Singo, Verdi, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Linetty.

A disposizione: Samir, Rosati, Bremer, Lukic, Rodriguez, Edera, Meite, Vojvoda, Vianni, Rincon, Buongiorno. Allenatore: M. Giampaolo

Lecce: Vigorito, Adjapong, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Bjorkengren, Maselli, Henderson, Mancosu, Stepinski, Pettinari.

A disposizione: Bleve, Gabriel, Meccariello, Paganini, Coda, Zuta, Gallo, Dubickas, Gianfreda, Lo Faso. Allenatore: E. Corini

ARBITRO: Piccinini della sezione di Forlì.

STADIO: Olimpico Grande Torino, fischio d’inizio ore 14:00.