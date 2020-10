TUTTOSPORT – Maksimovic e Hysaj chiedono tre milioni per rinnovare. La risposta del Napoli

Nikola Maksimovic e Hysaj, nella scorsa sessione di calciomercato, non hanno raggiunto un accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto.

Il calciomercato è ufficialmente terminato nella giornata di lunedì cinque ottobre, ma sostanzialmente non è mai finito. E non ci riferiamo ai calciatori svincolati che sono ancora acquistabili dai vari club. In questi giorni, così come nei prossimi mesi, le società tratteranno i rinnovi dei contratti dei loro calciatori. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, il club azzurro non vuole soddisfare le richieste di Maksimovic e Hysaj.

Maksimovic e Hysaj, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport nello spazio riservato al calcio, hanno chiesto un contratto di cinque anni a tre milioni netti a stagione. Ecco allora che il Napoli avrebbe deciso di portarli a scadenza, a meno che non si ragioni su altre cifre per sottoscrivere un nuovo accordo economico.

Hysaj è un calciatore che piace particolarmente a mister Gennaro Gattuso. Lo stesso Maksimovic è stato uno dei protagonisti della vittoria della Coppa Italia degli azzurri nell’ultima annata calcistica.