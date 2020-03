ULTIMISSIMA/Coronavirus, è ufficiale il primo caso positivo a Bacoli

Vi aggiornerò costantemente sull’evoluzione clinica. Con trasparenza e chiarezza. Senza mai nascondervi nulla.

Voglio che sia chiaro ad ognuno di voi che viviamo una problematica seria, grave. Non c’è da scherzare, da polemizzare. Parliamo di un’emergenza sanitaria nazionale. Una pandemia. Per la quale è necessario adottare misure dure, drastiche, per evitare ogni forma di diffusione del contagio. Cosa che ho fatto in queste ultime settimane. E che continuerò a fare, con ancora maggiore determinazione. Utilizzando il pugno duro e sanzioni severe contro gli irresponsabili. Per difendere, con ogni forza, la salute della popolazione.

Lo ripeterò fino alla nausea. Dovete restare assolutamente a casa. Ed uscire solo in caso di urgenza.

Vinceremo questa battaglia. Ve lo prometto. Non molleremo di un centimetro. Ma abbiamo bisogno del vostro senso di responsabilità. Dovete fare questo sacrificio. Per voi, per i vostri cari, per la nostra terra.

Siamo una squadra. Andrà tutto bene.

Sono al vostro fianco.