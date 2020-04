ULTIMISSIMA/Coronavirus, focolaio a “La Schiana”: sono 19 i casi. In arrivo la chiusura dell’ospedale

Si allarga a dismisura il focolaio di coronavirus a “La Schiana”. I casi ora sono 19 e potrebbero salire nel pomeriggio quando arriveranno i risultati degli altri tamponi. Intanto i 4 sindaci flegrei stanno lavorando per la chiusura dell’ospedale nelle prossime 72 ore. Contestualmente, come prevede il protocollo nazionale, saranno allestiti, nel parcheggio antistante la struttura ospedaliera, dei moduli con delle tende pretriage per le urgenze che dovrebbero presentarsi nelle prossime ore. Nel frattempo sarà eseguita una maxi bonifica di tutti i locali del nosocomio puteolano.







Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero risultati positivi anche il primario del reparto di Medicina Generale e anche altre operatori sanitari e medici di altri reparti, come la chirurgia e la gastroenterologia.

A breve uscirà un comunicato congiunto dei 4 sindaci flegrei che informeranno la cittadinanza sulle iniziative intraprese.